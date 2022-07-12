Главный архитектор кузбасского района попалась на подлоге

Фото: прокуратура Кемеровской области

Тисульский районный суд Кемеровской области вынес приговор начальнику отдела архитектуры администрации Тисульского муниципального округа.

В ноябре 2020 года женщина, пользуясь своим служебным положением, выдала индивидуальному предпринимателю разрешение о вводе объекта строительства в эксплуатацию без заключения Госстройнадзора о соответствии возведенного сооружения необходимым требованиям.

Женщина признала вину. Суд ее оштрафовал. Прокуратура района потребовала у главы муниципального округа прекратить все трудовые отношения с осужденной.