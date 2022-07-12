На курорте «Шерегеш» жители Кузбасса смогут сэкономить до половины затраченных средств

Фото: пресс-служба АПК

По инициативе губернатора Сергея Цивилева здесь стартовал второй этап программы лояльности.

Кузбассовцы вновь получили возможность оплачивать курортные услуги у партнеров программы картой «МИР» и получать кешбэк. В такие услуги, по информации пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, входят проживание, питание, прокат, оздоровительные процедуры, экскурсии.

В течение недели на карту будет возвращаться от 10% до 50% затраченных средств.

- Наша главная задача - чтобы люди имели возможность круглогодично отдыхать, не выезжая за пределы региона. Для этого мы создаем все условия для комфортного и разностороннего отдыха, - отметил Сергей Цивилев.

Новинкой второго этапа программы лояльности стало облегчение системы регистрации - теперь эту процедуру можно сделать в режиме онлайн, на сайте региональных Госуслуг. Необходимо лишь привязать к своей заявке банковскую карту «Мир», которой предполагается оплачивать покупки на курорте.