В Новокузнецке в запрещенном для купания месте утонул подросток

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Это уже второй смертельный случай с детьми в одном месте за две недели.

Ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов:

- С сожалением сообщаю, что мы снова потеряли несовершеннолетнего подростка, купающегося в несанкционированном месте у водоема в Черемушках. При этом две недели назад практически на этом месте утонул один ребенок.

При этом градоначальник обратил внимание, что на данной территории стоят аншлаги и даже перекопан подход к берегу.

В подтверждение этой информации он выложил и соответствующую фотографию. Но почему-то, посетовал Сергей Кузнецов, это не останавливает беспечных горожан.

Высказался глава и о своеобразной культуре местных отдыхающих:

- На замечания сотрудников администрации района, которые проводят рейды, дети и взрослые реагируют неадекватно. Или пока это не затрагивает вас лично, так и будем терять наших горожан?!

Также Сергей Кузнецов обратился к взрослым, предложив им провести беседы с детьми, дабы они не уезжали одни к водным объектам.