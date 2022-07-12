Жителя Кузбасса оштрафовали за одобрение нацистких преступлений

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Преступление выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области.

32-летний житель Таштагола на своей странице в социальной сети опубликовал видео и текстовый комментарий, в котором одобрил военные преступления гитлеровской Германии в период Второй мировой войны. Это подтвердил комплекс судебных экспертиз. Попутно в ходе расследования данного эпизода была проведена и психолого-психиатрическая экспертиза, по которой обвиняемый был признан вменяемым.

Как отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области, со следствием гражданин сотрудничал и вину признал.

В суде дело таштагольца рассматривалось по части 1 статьи 354.1 УК РФ (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично). В итоге суд обвинение поддержал и оштрафовал обвиняемого на сто тысяч рублей.