Легендарный милиционер посмертно стал почетным жителем Новокузнецка

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Иван Федорович Шилов 73 года отслужил в органах внутренних дел СССР и России.

В Новокузнецке он прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Заводского районного отдела внутренних дел. В частности, в его служебные обязанности входило обеспечение правопорядка на всесоюзной комсомольской стройке - по возведению Западно-Сибирского металлургического комбината. Начинал Шилов рядовым солдатом внутренних войск, а закончил милицейскую карьеру генерал-полковником внутренней службы. Он возглавлял и союзный уголовный розыск, и Главное следственное управление. Бывал и в горячих точках в разных республиках Советского Союза. В течение двадцати лет Иван Федорович возглавлял ветеранское движение в МВД России как помощник министра. Умер Шилов 22 декабря прошлого года.

С ходатайством о присвоении Шилову звания почетного гражданина южной столицы Кузбасса по инициативе начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Игоря Иванова выступило УМВД России по Новокузнецку. Оно было поддержано на совместном заседании депутатов горсовета и членов коллегии городской администрации.