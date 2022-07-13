В Кузбассе 33-летний мужчина утонул в пруду

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тяжинском районе в пруду утонул 33-летний мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 11 июля. Компания друзей отдыхала на берегу - в месте, где официально купаться нельзя. Вечером, будучи нетрезвым, мужчина решил переплыть озеро. В какой-то момент он скрылся под водой и не вынырнул. Его друзья вызвали спасателей, те достали из воды уже тело погибшего.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти молодого человека.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.