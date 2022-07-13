В Кузбассе за неделю от клещей пострадали 1 150 человек

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе на прошлой неделе с укусами клещей в больницы обратились 1150 человек, в том числе 177 детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Всего с начала весны от лесных кровопийц пострадали 23 732 кузбассовца, в том числе 4 834 ребенка. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года: 26 647 человек, 5 600 детей.

На наличие антигена вируса клещевого энцефалита в этом году уже был исследован 16 081 клещ, в 639 из них был обнаружен возбудитель вируса. Кроме того, в 5 832 клещах нашли боррелии, в 1096 - маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 994 - маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В итоге несколько десятков человек в Кузбассе заболели опасными болезнями. Так, по данным медицинских организаций, зарегистрировано 38 случаев клещевого вирусного энцефалита, 80 случаев иксодового клещевого боррелиоза.