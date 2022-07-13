Жительница Кузбасса из ревности убила мужа и ранила соперницу

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе осудили 56-летнюю жительницу Ленинска-Кузнецкого, которая убила супруга и ранила знакомую женщину. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагическая драма разыгралась в январе 2021 года. Муж с женой и их знакомая выпивали. Хозяйка ненадолго вышла в другую комнату, а когда вернулась, увидела, что между ее 45-летним супругом и 56-летней гостьей завязались близкие отношения. Женщина разозлилась и порезала обоих ножом. Сопернице удалось выбежать из квартиры и попросить о помощи у соседей. Пострадавшие были госпитализированы, однако мужчина от полученных ран скончался в больнице.

Суд назначил женщине девять лет лишения свободы в колонии общего режима.