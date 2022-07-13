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Происшествия13 июля 2022 1:37

В Кузбассе разыскивают пропавшего в июне мужчину

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс» опубликовали ориентировку на пропавшего без вести мужчину. Они разыскивают 42-летнего Дмитрия Варова.

Он исчез 22 июня 2022 года. Родственники полагают, что он может находиться в Новокузнецке или Санкт-Петербурге.

Сообщается, что мужчина высокого роста (198 см), худощавого телосложения, у него черные волосы, темно-карие глаза.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.