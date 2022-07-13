Устроившего смертельное ДТП жителя Кемерова отправили на пять лет в колонию

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове суд приговорил к пяти годам 27-летнего водителя, совершившего в пьяном виде ДТП со смертельным исходом. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в ноябре 2020 года. Мужчина за рулем «Фольксваген Поло» ехал по проспекту Советскому в сторону проспекта Октябрьского, он не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате погибла 21-летняя девушка, находившаяся в салоне. Еще один пассажир, а также сам водитель получили тяжелые травмы.

Следствие установило, что мужчина автолюбитель сразу нескольких пунктов ПДД. Он сел за руль, будучи нетрезвым (уровень алкоголя в его крови был более чем в пять раз выше допустимого) и превысил скорость (в момент ДТП она составляла около 100 км/час).

Суд назначил водителю пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет шести месяцев мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.