Жители кузбасского города остались без холодной воды из-за аварии

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В Анжеро-Судженске из-за коммунальной аварии часть жителей осталась без холодной воды. Подробности произошедшего рассказали в администрации города.

Порыв водовода произошел ночью на улице Геологов, 55. Для устранения аварии специалисты полностью перекрыли задвижку на насосной станции третьего подъема направления «Новая Южная».

Сегодня утром воду временно вернули, однако с 9.00 ее снова отключили. Сейчас на водоводе начались ремонтные работы. Пока аварию не устранят, без холодной воды останутся более 60 улиц.