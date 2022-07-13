«Ростелеком» в Кузбассе подключил к оптике новые участки сельскохозяйственного предприятия «Ваганово»

Фото: пресс-служба Ростелеком

«Ростелеком» расширил присутствие волоконно-оптической сети для АО «Ваганово» в Промышленновском и Топкинском районах Кемеровской области. Предприятие производит и реализует сельскохозяйственные товары. Специалисты компании провели на дополнительные участки производства интернет по технологии PON (Passive optical network). Для этого было проложено 4 км волоконно-оптической линии связи и построили 14 опор. Провайдер обеспечил скоростной доступ в Сеть на скорости до 100 Мбит/с.

«Уже несколько лет мы успешно сотрудничаем с акционерным обществом “Ваганово”, предоставляя услуги интернета и телефонии. Для бизнеса очень важно иметь доступ к онлайн-ресурсам и быстро передавать и получать нужную информацию. Рады, что можем гарантировать нашим партнерам услуги высокого качества», — комментирует Татьяна Долгова, начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Быстрый интернет от «Ростелекома» позволяет компаниям передавать большие объемы информации, эффективно работать с онлайн-сервисами без сбоев и повышать конкурентоспособность. Федеральный оператор обеспечивает надежность связи: услуги предоставляются по стандартам SLA, гарантирована высокая пропускная способность и защита от перегрузок и DDoS атак.

АО «Ваганово» — это крупнейший сельхозтоваропроизводитель Кемеровской области. Предприятие занимает лидирующие позиции среди АПК Кузбасса в животноводстве (молочный крупный рогатый скот), растениеводстве, селекционно-генетической работе, производстве семенного материала элитных сортов.

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