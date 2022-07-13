Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

Утром в Кемерове загорелся автобус, следующий по маршруту 51а. О происшествии сообщили пользователи соцсетей.

- Сегодня в 8:30 в Кировском районе на перекрестке Леонова - 40 лет Октября, - написал местный житель, опубликовав также фотографию, на которой видно, что от автобуса идет белый дым.

По словам одного из пассажиров, потушить автобус помогли неравнодушные водители.

В МЧС Кузбасса корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что произошло возгорание моторного отсека. Оно было ликвидировано до прибытия пожарных.

- Помощь спасателей не понадобилась, - отметили в пресс-службе.