Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте
Утром в Кемерове загорелся автобус, следующий по маршруту 51а. О происшествии сообщили пользователи соцсетей.
- Сегодня в 8:30 в Кировском районе на перекрестке Леонова - 40 лет Октября, - написал местный житель, опубликовав также фотографию, на которой видно, что от автобуса идет белый дым.
По словам одного из пассажиров, потушить автобус помогли неравнодушные водители.
В МЧС Кузбасса корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что произошло возгорание моторного отсека. Оно было ликвидировано до прибытия пожарных.
- Помощь спасателей не понадобилась, - отметили в пресс-службе.