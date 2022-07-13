В Кемерове произошло ДТП с мотоциклом

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

На проспекте Ленина в Кемерове произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. О дорожном происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.

Они также опубликовали фото с места ЧП. На снимке виден пострадавший мотоцикл и полицейская машина, прибывшая на место аварии.

В ГИБДД Кемерова корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что ДТП случилось в 8.55 в районе дома № 82 по проспекту Ленина. Столкнулись автомобиль Lexus и мотоцикл Yamaha.

- Предварительно, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомолке».