В Кузбассе инспекторы ГИБДД помогли водителю, чей автомобиль сломался на трассе

В Кузбассе инспекторы ГИБДД помогли водителю, у которого на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга сломался автомобиль. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ВАЗ-21099 заглох на дороге в Юргинском районе. Мужчина попробовал самостоятельно устранить неполадку, но у него ничего не получилось. Тогда он стал дожидаться помощи. Включенные аварийные световые сигналы заметили автоинспекторы. Они отбуксировали автомобиль к месту ремонта. Водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.

В полиции напомнили, что в случае ЧП на дороге необходимо звонить в дежурную часть ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону: 8-(3842)-718-518 или на телефон «02» («102» - с мобильного).