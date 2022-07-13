В Кузбассе нетрезвая автолюбительница спровоцировала ДТП, в котором пострадала вся ее семья

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Киселевске 22-летняя автомобилистка спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе две ее маленькие дочери. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около полуночи на улице Геологической города Киселевска. Столкнулись «Лада Приора» и «Лада 21103». По предварительным данным, спровоцировала ДТП 22-летняя горожанка, которая управляя автомобилем «Лада Приора», не выбрала безопасную дистанцию. При этом оказалось, что молодая женщина пьяна и не имеет водительского удостоверения. Кроме того, при проверке выяснилось, что у автомобилистки отсутствует полис ОСАГО.

- В результате ДТП травмы легкой степени тяжести получили три пассажира «Приоры»: 29-летний супруг женщины-водителя и две дочери двух и четырех лет, а также водитель «Лады 21103», - сообщили в полиции.

В отношении виновницы ДТП были составлены административные протоколы. В качестве наказания ей назначены штрафы на общую сумму 30 800 рублей.

Примечательно, что муж автомобилистки ранее был лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение.