Коронавирус в Кузбассе: 35 новых заболевших

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на утро 13 июля в регионе число выявленных инфицированных случаев вновь немного увеличилось. Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе.

Всего с начала пандемии официально у нас заболело 166 709 человек. Из них за последние 24 часа коронавирус выявлен у 35 пациентов. Это на четыре больше, чем день назад.

Число выздоровевших за последние сутки составило 11. А всего смогли справиться с болезнью в регионе по состоянию на 13 июля 163 685 человек.

Продолжают получать медицинскую помощь на домашней изоляции и в лечебных учреждениях 542 кузбассовца.

За последние сутки умерли еще два пациента с подтвержденным ковидом. Количество летальных случаев с начала пандемии достигло 2 482.