Житель Кузбасса украл у сирот-сестер 701 тысячу рублей

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25-летний прокопчанин оформил опеку над двумя двоюродными младшими сестрами, оставшимися без родителей, и получил возможность распоряжаться причитавшимися им средствами.

Сестры все это время жили у бабушки, которая тратила на них свою пенсию, кроме того, старшая из сестер получала стипендию. И только через восемь месяцев они решили воспользоваться положенными им на содержание средствами от государства. Но не смогли: оказалось, что недобросовестный родственник все это время снимал со счета деньги и тратил их на собственные нужды. Всего он похитил порядка 701 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области, после того, как потерпевшие сообщили о действиях брата в органы опеки и попечительства, тот скрылся из Кузбасса. Его объявили в федеральный розыск и осенью сенью 2021 года задержали в Сочи.

Сейчас следствие по делу опекуна завершено и направлено в суд. Прокопчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину).