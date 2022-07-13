Из Кемерова будут летать самолеты до Омска

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С августа авиакомпания «ЮТэйр» запустит прямые рейсы из Кемерова до Омска. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов.

Самолеты АТР-72 вместимостью 70 человек начнут летать со 2 августа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и по субботам.

- По вторникам прибытие в Кемерово 15.00, вылет в Омск - в 15.50. По субботам прилет в Кемерово в 15.50, отправление в Омск - в 16.40, - сообщил Андрей Панов в своем телеграм-канале.

Стоимость билетов составит от 3 200 до 5 200 рублей.