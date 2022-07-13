В Кузбассе стартовал молодежный образовательный форум «Время первых»

Фото: пресс-служба АПК

На базе Прокопьевского аграрного колледжа начался областной молодежный форум «Время первых». В мероприятиях принимает участие 150 представителей органов студенческого самоуправления университетов, институтов и техникумов всего региона.

В течение пяти дней на форуме будут работать образовательные площадки «Вдохновляй», «Освещай», «Создавай». На мастер-классах и тренингах участники смогут проявить свои таланты и лидерские способности, реализовать проектные идеи. В рамках «Время первых» участники получат навыки «Soft skills», умение организовывать командную работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, а также адаптироваться к изменениям проектного управления.

Напомним, что ранее в рамках молодежного форума «Время первых» прошел туристический слет для 400 студентов профессиональных образовательных организаций региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что форум «Время первых» является площадкой для объединения и сплочения инициативной молодежи области. Благодаря созданию подобных мероприятий растет число активистов внутри учреждений профессионального образования. Сейчас практически в каждой организации работают внутренние школы актива, где молодые люди региона продвигают свои смелые идеи.