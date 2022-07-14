Продюсерский центр Insight People проведет презентацию в Новокузнецке

Фото: пресс-служба Insight People.

Резиденты московской студии Insight People Авет Агабекян, Роберт Геворкян и Саймон, а также руководитель департамента по работе с блогерами Лидия Рогова и руководитель региональной студии в Уфе Ирина Шоцкая приедут в Новокузнецк, чтобы рассказать о возможностях и преимуществах продюсерского центра.

Insight People уже полтора года успешно занимается поиском и продвижением блогеров со всей России. На уникальном контракте у продюсерского центра уже более 1000 резидентов, среди которых такие известные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова. Региональные студии Insight People открыты в 55 городах, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 субъектов. На базе продюсерского центра также работает музыкальный лейбл Insight Music.

Insight People обеспечивает своим резидентам полное юридическое, бухгалтерское и рекламное сопровождение, а также предоставляет авторское обучение и дополнительные возможности для создания контента.

- Мы уверены, что у каждого региона есть свой уникальный творческий потенциал. Наша цель - найти талантливых блогеров по всей стране и помочь им реализовать свои идеи. В Новокузнецке наверняка есть свое креативное комьюнити, которому может не хватать ресурсов. Наша команда будет рада оказать содействие в формировании и развитии творческого сообщества региона, - объяснила генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Презентация продюсерского центра Insight People в Новокузнецке пройдет 14 июля в 19.00 в банкетном зале ресторана GS, который расположен по адресу: Пионерский проспект, 21а.

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