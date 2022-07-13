Сбер и Фонд развития промышленности Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Сбербанк.
Соглашение 13 июля подписали директор Фонда развития промышленности Кузбасса Владимир Маслов и заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Никита Потапов.
Предметом соглашения является установление и расширение партнерских отношений, раелизация совместных проектов и инициатив в сфере поддержки промышленных предприятий Кузбасса. Определены основные направления сотрудничества:
- сотрудничество в сфере финансирования проектов промышленных предприятий Кемеровской области - Кузбасса;
- создание условий для эффективного взаимодействия в сфере промышленности, органов государственной власти и местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса;
- выработка совместных, в том числе финансовых, мер поддержки реализации промышленных проектов на территории Кемеровской области - Кузбасса.
Никита Потапов, заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:
- Мы наметили общие пути работы и совместные проекты с Фондом еще до подписания соглашения. Со своей стороны, кроме финансовой поддержки промышленных проектов региона, мы готовы оказывать кузбасским предприятиям информационную и консультационную помощь для успешной реализации их деятельности.
Владимир Маслов, директор Фонда развития промышленности Кузбасса:
- Сбер является одним из ключевых партнеров Фонда. Гарантия Сбера была предоставлена по первому договору займа Фонда. Наличие соглашения о сотрудничестве позволит сделать меры государственной финансовой поддерждки для промышленных предприятий Кузбасса еще доступнее и эффективнее.
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