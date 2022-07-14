Фото: ГИБДД Кузбасса

В пятницу, 15 июля, в Кемерове пройдут массовые проверки водителей в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Регион». Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД будут выявлять нетрезвых водителей, а также тех, кто лишен прав за «пьяную» езду или вообще их не имеет, в том числе подростков.

Рейды пройдут вечером и ночью в разных районах города. При этом количество патрулей на улицах будет увеличено.

- Оперативно-профилактическое мероприятие «Регион» одной из целей имеет обеспечение безопасности дорожного движения на улицах областного центра, тем самым обеспечивая безопасность жителям города как участникам дорожного движения, - отметил врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов, подчеркнув, что такие проверки также призваны дисциплинировать жителей, так как нельзя забывать, что дорога - это место повышенной опасности, которое требует ответственного отношения и внимания.