Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове девушка выпала с пятого этажа общежития, расположенного на улице Федоровского. Об этом сообщили очевидцы.

- 13 июля 11:35, Федоровского 26, девушка была заперта, решила спуститься, - написал местный житель в соцсети «ВКонтакте», отметив, что девушку уговаривали не делать этого, но она не послушала и начала спускаться по простыни, однако сорвалась и упала.

По словам очевидцев, на место ЧП прибыла скорая помощь. Пострадавшая живая, однако ее состояние неизвестно.

Пользователи предположили, что девушка находилась в состоянии опьянения.