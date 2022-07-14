В общественном транспорте Кемерова произошел сбой в работе терминалов

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В среду, 13 июля, в Кемерове произошел сбой в работе терминалов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

По данным мэрии, ручные терминалы не работали в связи с проблемами на стороне интернет-провайдера. При этом сбоев у валидаторов (они установлены в 105 автобусах) не было.

В случае, если терминал не работает и наличных денег у пассажира нет, поездка будет бесплатной, уточнили в администрации.

По данным на утро 14 июля, все ручные терминалы в общественном транспорте работают в штатном режиме.

По всем вопросам можно обратиться в Центр по работе с пассажирами по телефону 34-66-77 или в диспетчерскую УЕЗТУ по телефону 57-46-57.