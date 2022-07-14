В Кузбассе осудили мошенницу, которая обманула жителей разных регионов России

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

32-летнюю жительницу Новокузнецка приговорили к исправительным работам за совершенные ею мошенничества. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина, ранее уже судимая за мошенничество, признана виновной в совершении 17 преступлений. Новокузнечанка создала страницы в социальной сети по продаже одежды, обуви, продуктов и хозтоваров, однако на самом деле она ничего не продавала. С покупателей она требовала стопроцентную предоплату, а когда получала деньги, то переставала выходить на связь.

Жертвами мошенницы стали 25 человек, проживающих в разных регионах России. Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей.

Мошенница признала свою вину и вернула все деньги. Изначально ей инкриминировалось совершение 25 преступлений, однако в ходе судебного разбирательства аферистка примирилась с восемью пострадавшими.

В итоге приговор новокузенчанке был вынесен по 17 эпизодам мошенничества. Суд приговорил женщину к оному году 10 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 5% из заработной платы.