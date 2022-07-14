Ночью в Кемерове сгорел автомобиль

Ночью в одном из кемеровских дворов загорелся припаркованный автомобиль, от огня пострадала также соседняя машина. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, ЧП произошло на проспекте Октябрьском, 71.

Фото: Типичный Кемерово / ВКонтакте

- Взорвался автомобиль, - написал местный житель, опубликовав также фото с места пожара. На снимке видна горящая машина.

В МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал о возгорании в автомобилях поступил в службу в 3.25. Огонь удалось потушить в 3.33. На месте работали семь человек и две единицы техники.