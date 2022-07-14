Град и сухая гроза: синоптики Кузбасса рассказали, чем удивила погода в июле

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В июле в Кузбассе были зафиксированы редкие метеоявления: сухие грозы и град. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Сухие грозы наблюдались в Тяжинском районе 10 июля: в небе появлялись вспышки света, но при этом дождя не было. А на следующий день в Крапивинском районе пошел град.

- В то время как по большей территории области стояла солнечная погода, на метеостанции Крапивино отмечался град 9 мм и днем выпало 14 мм осадков, при декадной норме в 20 мм, - рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Не исключено, что июль удивит кузбассовцев и другим природными явлениями, но по крайней мере температура в этом месяце ожидается в пределах нормы. В то время, как май и июнь были теплее, чем обычно: май вышел на четыре-пять градусов выше климатических норм, июнь - на один градус.