В Кузбассе ослабили ограничения по коронавирусу для проведения Дня металлурга

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе разрешили проведение мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Соответствующее распоряжение было опубликовано в электронном бюллетене правительства.

Праздничные мероприятия пройдут 15 и 16 июля в трех местах. В пятницу - на площади общественных мероприятий Заводского района (с 19.00 до 23.00), в субботу - на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» (с 15.00 до 00.30) и в ТРЦ «Планета» (с 20.00 до 23.00). В документе отмечается, что количество участников в одной локации не должно превышать более тысячи человек одновременно.

Отмечается, что распоряжение не противоречит введенному в регионе режиму «Повышенная готовность».

Напомним, что в праздничных мероприятиях ко Дню металлурга, примут участие певец Олег Газманов и солист группы Burito Игорь Бурнышев. Также в городе пройдет Международный фестиваль КуZня джаzZ.