В Кузбассе мужчине отрезало поездом ногу

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе на железной дороге травмировался 39-летний мужчина. Об инциденте рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

ЧП произошло в районе железнодорожной станции Кондома. Мужчина возвращался домой с работы и при переходе ж/д путей решил срезать дорогу, пробравшись под вагонами. В это время на станции проводились маневровые работы по протягиванию вагонов. Составитель вагонов увидел нарушителя и дал команду машинисту остановится. Однако состав уже начал движение, и в итоге мужчине поездом отрезало правую стопу. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

В транспортной полиции напомнили, что переходить железнодорожные пути нужно только в специально отведенных местах, при этом убедившись в безопасности перехода. Также необходимо снимать наушники - иначе можно не услышать приближающийся поезд.