Из Кузбасса запустят авиарейс в Челябинск

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Новокузнецка теперь можно будет добраться до Челябинска напрямую - авиакомпания Nordwind запускает соответствующие рейсы. Об этом сообщается в телеграм-канале новокузнецкого аэропорта.

Самолеты по данному направлению начнут летать уже с 30 июля. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и субботам. Из Челябинска отправление в 5.30, из Новокузнецка - в 11.00.

Осуществляться авиаперевозка будет самолетом Embraer 190 на 110 мест. Стоимость билетов составит от 4 438 рублей.