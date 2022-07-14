Кузбасский дачник «качает» по три гигабайта в день

Фото: пресс-служба Tele2

По данным компании Tele2, кузбасские дачники стали активнее пользоваться 4G-интернетом: в мае-июне трафик вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Tele2 проанализировала потребление мобильного интернета в 20 садовых товариществах и коттеджных поселках рядом с Кемеровом и Новокузнецком. Выяснилось, что в мае-июне дачники использовали на 110% больше интернет-трафика, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем один человек «качает» не менее 3 гигабайт интернета в день - этого достаточно, чтобы посмотреть двухчасовой фильм и еще шесть часов слушать музыку онлайн.

Несмотря на рост потребления и нагрузки Tele2 сохраняет хорошую скорость интернета благодаря модернизации и развитию сети. Компания расширяет покрытие быстрого мобильного интернета на окраинах и в окрестностях городов. Так, в Кемерове улучшена связь в частном секторе Геологоразведка, в микрорайонах и садовых товариществах рядом с Серебряным бором, в деревне Мозжуха. В Новокузнецке стало лучше покрытие в садовых товариществах рядом с Атаманово, на территории СНТ в районе ж/д станции «111 км», в ДНТ «Луч» рядом с ж/д станцией «Карлык». Также в этом году были построены новые базовые станции для дачников Белова, Юрги, Мариинска, Междуреченска и других городов.

- Чтобы улучшить покрытие в пригородных зонах, мы используем «низкие» частоты для сетей 4G/LTE, которые позволяют сигналу распространяться на большие расстояния, а также диапазон 1800 МГц, который ранее применялся для голосовой связи. Поэтому даже при увеличении числа пользователей и быстром росте интернет-трафика на дачах, нам удается сохранить для клиентов комфортную скорость передачи данных, - рассказала директор филиала Tele2 в Кузбассе Елена Яковлева.