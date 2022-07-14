В Кузбассе получили финансирование проекты развития сельских территорий

Фото: пресс-служба АПК

В 2022 году в Кузбассе реализуется региональная программа «Комплексное развитие сельских территорий». На финансирование проектов выделено свыше 90 миллионов рублей.

В этом году будут созданы новые детские игровые и спортивные площадки в селах Кайла Яйского округа и Белогородка Мариинского округа. В поселке Трудармейский Прокопьевского района строят канализационные сети. Благодаря созданию очистных сооружений в населенном пункте и близлежащих территориях улучшится экологическая обстановка, и сократиться число загрязнений.

Также в 2022 году для поддержки местных сельхозтоваропроизводителей будет заключено 30 договоров по целевому обучению сотрудников предприятий и 87 - о прохождении производственной практики студентами региональных вузов и ссузов. Таким образом, кузбасское сельское хозяйство пополнится новыми квалифицированными специалистами. По данным Минсельхоза России, в 2021 году Кузбасс занял второе место в рейтинге регионов, развивающих кадровое многообразие аграрной сферы.

В рамках «Комплексного развития сельских территорий» кузбассовцы могут оформить кредит на приобретение или постройку дома в сельской местности под 3% годовых.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в области создаются условия, чтобы молодые люди и специалисты не только не уезжали, но и были привлечены в работу в сельской местности. Целью программы «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» стало сохранение доли сельского населения не менее 13,5% от числа всех жителей области, улучшение жилищных условий и повышение уровня доходов.