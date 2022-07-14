В Кузбассе женщина отсудила больше 400 тысяч рублей за смерть матери в ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Алексей ФОКИН

В Кузбассе женщина отсудила 418 тысяч рублей компенсации морального вреда с виновников ДТП, в котором погибла ее мать. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Промышленновском районе. Ночью у автомобилиста на трассе сломался грузовик. Мужчина остановился на правой полосе проезжей части, но при этом не принял мер для обозначения своего транспортного средства. Другой автомобиль слишком поздно заметил грузовик и попытался затормозить, однако он не успел и столкнулся с третьей машиной. В результате аварии пассажирка третьего автомобиля скончалась.

Дочь погибшей обратилась в суд с иском о взыскании с виновников ДТП компенсации морального вреда, ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на средства должников в банке или их заработную плату, ограничили им выезд за границу и регистрацию транспортных средств. После этого компенсация морального вреда была выплачена в полном объеме.