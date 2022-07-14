«Идет берегоукрепление»: глава Кемерова рассказал о ходе реконструкции парка Жукова

Фото: Илья Середюк

Глава Кемерова Илья Середюк посетил парк Жукова, где сейчас идет масштабный ремонт. О ходе реконструкции территории мэр рассказал в своем телеграм-канале.

- Картина меняется на глазах, - сообщил Илья Середюк, напомнив, что штабы на объектах строительства проводятся каждую неделю.

По его словам, сейчас в парке Жукова идет берегоукрепление, укладка плитки, а также завершаются бетонные работы по стеле «Город трудовой доблести». Параллельно с этим специалисты переустраивают инженерные сети: электрику, канализацию.