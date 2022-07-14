В Кузбассе будут судить мужчину, который с ножом набросился на двух знакомых

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке перед судом предстанет 43-летний мужчина, который обвиняется в покушении на убийство и торговле наркотиками. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В декабре прошлого года новокузнечанин зашел к знакомому в гости попросить сигарет. Хозяин квартиры выпивал с приятелем, и новокузнечанин присоединился к ним. В какой-то момент мужчина неожиданно достал нож и порезал своих знакомых. Один из пострадавших смог выбежать из комнаты и позвать на помощь соседей. Обоих мужчин госпитализировали.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело. Он свою вину признал частично, утверждая, что наносил удары, но убивать не хотел. В ходе предварительного следствия выяснилось, что обвиняемый также причастен к продаже наркотиков.

Сейчас уголовное дело передано в суд.