77 выпускников кузбасских школ сдали ЕГЭ на высший балл

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе в 2022 году 77 одиннадцатиклассников получили 100 баллов на Едином государственном экзамене. Обладателями высоких баллов - свыше 88 - стали 4 780 участников.

Два выпускника кемеровской и новокузнецкой школ набрали максимальный балл сразу по двум предметам. Выпускник школы № 36 Владимир Бакланов стал стобалльником по русскому языку и химии, а Мария Зацепина, выпускница лицея № 84 им. В. А. Власова, показала наивысший результат по профильной математике и физике.

Из 77 выпускников 45 человек показали максимальный результат по русскому языку, 11 - по химии, 10 - по истории, и только Мария набрала 100 баллов по профильной математике.

Директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова рассказала, что количество высокобалльников и показатели среднего уровня результатов ЕГЭ по истории, обществознанию и английскому языку повысились по сравнению с показателями 2021 года. Ниже уровня прошлого года стали тестовые баллы по профильной математике, литературе и информатике. Итоги экзаменов по русскому языку и химии остались неизменными.