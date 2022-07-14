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Общество14 июля 2022 8:34

Высотный циклон принесет в Кузбасс прохладу

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на выходные
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кузбасс попал под действие высотного циклона, который «закачивает» холодный сухой воздух с северо-востока и распределяет по региону, принося прохладу. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ближайшие дни по области сохранится неустойчивая, облачная с прояснениями погода. Поскольку циклон не насыщен влагой, существенных осадков не ожидается. Ветер северных направлений будет добавлять охлаждающий эффект.

В пятницу, 15 июля, ночью похолодает до +6... +11 градусов, днем будет +19... +24. Ветер обещают переменный с порывами до 13 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром - туманы.

В субботу, 16 июля, ночью столбики термометров будут показывать +7... +12, днем потеплеет до +21... +26 градусов. Ветер будет северо-восточный, местами с порывами до 14. По югу области пройдут кратковременные дожди, грозы.

В воскресенье, 17 июля, ночью обещают +9... +14 градусов, днем +19... +24, местами воздух прогреется до +29. Северо-восточный ветер сменит направление на юго-восточный, ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, днем 4-9, местами порывы до 16. Будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Также в Кузбассе прогнозируется горимость 3, местами 2, 4 классов.