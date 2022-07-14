Сбербанк помог правительству Кузбасса запустить игру по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Кемеровское отделение Сбербанка помогло правительству Кузбасса запустить интерактивную игровую платформу по финансовой грамотности.

Сотрудник банка выступил в качестве эксперта и рассказал разработчикам - digital-агентству «Атвинта» - про инвестиционно-страховые продукты, работу фондового рынка, вклады, карты, брокерские счета и другие детали. Сталкиваясь в ходе прохождения игры с жизненными ситуациями и проблемами, каждый может сформировать свой риск-профиль инвестора и получить индивидуальные рекомендации.

Разработчики адаптировали игру под разные возрастные группы - дети могут пройти уровни, заодно узнавая азы, а взрослым для завершения прохождения понадобятся более глубокие знания терминов и институтов. Эксперт Сбербанка помог с актуализацией информации и построением логики для каждого из вариантов прохождения.

Андрей Беднарский, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:

- Одно из важных направлений деятельности Сбера - повышение уровня финансовой грамотности населения. Мы понимаем, насколько важно адаптировать информацию для разных возрастов и социальных групп. Благодаря интерактивному формату игры получить нужные знания могут и дети, которые только начинают инвестировать, и взрослые.

Юлия Лысова, project manager digital-агенства «Атвинта»:

- По сюжету игры пользователь должен помочь динозавру Финграмчику накопить на собственную пещеру - в игре он ходит на работу, водит автомобиль и, как многие люди, мечтает о собственной недвижимости. Благодаря эксперту Сбера мы приблизили игру к реальности и смогли сделать понятными сложные моменты. Так и мы сами поняли, что инвестиции - это не сложно и не страшно.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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Фото: пресс-служба Сбербанка.

Фото: пресс-служба Сбербанка.