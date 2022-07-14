Более 1,8 тысячи кузбассовцев станут бизнесменами

Фото: пресс-служба АПК

За два месяца почти две тысячи кузбассовцев смогли стать предпринимателями благодаря областному проекту Службы занятости населения «Путь к успеху».

В рамках региональной программы проводятся карьерные консультации и встречи с психологами, на которых кузбассовцы могут найти в себе «предпринимательскую жилку». Для них доступны специальные программы обучения, которые помогут новичкам приобрести новые важные знания и навыки для ведения бизнеса. Каждый также может обратиться за помощью в составлении индивидуального бизнес-плана, при успешной защите предпринимателю будет выделено 150 тысяч рублей в качестве стартового капитала.

Как рассказал министр труда и занятости Кузбасса Алексей Гришин, развитие малого и среднего бизнеса позволяет решать проблему занятости в регионе, а проект «Путь к успеху» является эффективной площадкой для мотивации жителей области к созданию своего дела.

Кемеровчанин Валерий Михайлов благодаря участию в проекте смог превратить хобби по выращиванию микрозелени в настоящий бизнес. Начинающий предприниматель получил средства на открытие своего дела, на которые приобрел все необходимое для работы. Сейчас Валерий поставляет свою продукцию в магазины региона, в планах - организовать сотрудничество с ресторанами.

На сегодняшний день участниками проекта стали 1 838 кузбассовцев. Из них 65 человек уже организовали бизнес, а 29 получили финансовую помощь на реализацию идей.