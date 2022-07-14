В Кузбассе начался этап чемпионата России по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба АПК

14 июля 2022 года в Белове дан старт этапу чемпионата России по пляжному волейболу. В соревнованиях примут участие 20 мужских и 14 женских команд, которые будут бороться за призовой фонд в размере одного миллиона рублей.

До 17 июля команды из 10 субъектов России, которые прошли первые этапы турнира, будут бороться за место в финале чемпионата, который пройдет в Орле.

Четыре кемеровских коллектива сыграют в основной сетке. Город представят Дарья Ялунина и Кристина Пузанова, Екатерина Суркова и Ксения Соловьева, Алексей Визгавлюст и Александр Родин, Тимофей Лисица и Роман Пузанов. По итогам четырех игр первого дня два волейбольных дуэта из Кемерова стали победителями.

Матчи турнира в Кузбассе проводятся у бухты «Ассоль» на Беловском водохранилище. Каждый болельщик сможет прийти поддержать команды совершенно бесплатно, вход на все матчи свободный. Также вокруг кортов организованы площадки для отдыха и палатки с продуктами питания. А если волейбольное поле свободно, можно взять мяч и устроить импровизированный чемпионат между волейбольными любителями и новичками.