Временно приостановлена работа на участках 10 кузбасских шахт

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С начала месяца в Кузбассе была приостановлена работа на участках 10 шахт. По сообщению официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля нарушения носят серьезный характер.

Протоколы о временном запрете деятельности были подписаны после проверки состояния технического оборудования и уровня метана в шахтах региона. Были выявлены деформации осадочных пород, нарушение работ вентиляционных и конвейерных штреков, систем аэрогазового контроля и локализации взрывов. Решением суда работа отдельных участков шахт приостановлена на период от 3 до 30 суток в зависимости от сложности восстановительных работ.

Ростехнадзор Кемеровской области еженедельно проводит проверку деятельности и соблюдения всех требований безопасности. За июнь 2022 года было подписано 23 протокола о приостановке добывающих работ на шахтах региона. 11 из них составлены за нарушения в содержании газа в воздухе или системах контроля шахтной атмосферы.