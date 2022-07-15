В Кузбассе подросток на мотоцикле сбил 10-летнюю велосипедистку

Фото: архив "КП" Фото: Виктор Гусейнов

В Новокузнецком районе мотоцикл столкнулся с велосипедом, в итоге пострадала 10-летняя девочка. Об инциденте рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла около 18 часов в поселке Осиновое Плесо. По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла «Рейсер» не снизил скорость при повороте, выехал на встречную полосу и врезался в велосипед, на котором ехала 10-летняя девочка.

- В результате ДТП ребенок получил травмы, - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Инспекторы выяснили, что подросток сел за руль, не имея права управления. Кроме того, у него не было шлема, его мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, не выполнены требования об ОСАГО. В отношении нарушителя были составили административные протоколы. Юноше придется выплатить более 17 тысяч штрафа. Кроме того, к ответственности привлекли родителей несовершеннолетнего.

В этом году сотрудники госавтоинспекции Кузбасса пресекли почти две тысячи нарушений водителями мототранспорта, более 400 из которых совершено подростками. С начала года с участием юных водителей мототранспорта и велосипедов произошло 18 ДТП, в результате которых 19 детей получили травмы.