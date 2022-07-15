Прокуратура Кузбасса заинтересовалась пожаром, в котором пострадал ребенок

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Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту пожара в Ленинске-Кузнецком, где пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в одной из пятиэтажек 14 июля. Неосторожное обращение с огнем привело к пожару, в результате которого пострадал девятилетний ребенок и двое взрослых.

- По факту произошедшего пожара прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Кузбасса.