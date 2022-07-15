В Кузбассе коллекторов наказали за моральное давление на должников

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году коллекторские организации были оштрафованы на 4,4 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В этом году было зарегистрировано 302 жалобы на действия коллекторов. Больше половины обратившихся (55%) сообщили о том, что на них оказывается психологическое давление, еще 18% - что коллекторы звонят третьим лицам - родственникам и коллегам должников. При этом ни одно обращение не было связано с причинением вреда человеку или его имуществу.

Сотрудники ведомства составили 57 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила четыре миллиона 425 тысяч рублей.

В УФССП по Кемеровской области отметили, что в случае возникновения проблем с коллекторами нужно составить обращение через раздел «интернет - приемная» на официальном сайте ведомства. К жалобе можно приложить любую информацию, подтверждающую нарушение прав: это могут быть СМС-сообщения, детализация звонков, полученные письма, фотографии, аудио- и видеозаписи.