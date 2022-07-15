Глава Кемерова рассказал об «интересном решении» для аллеи в центре города

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

На пешеходной аллее улицы Кирова для деревьев и кустарников сделали декоративные решетки. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк в своем телеграм-канале.

- Нашли интересное решение для аллеи на улице Кирова, - написал мэр, отметив, что теперь декоративные решетки обрамляют деревья и кустарники по четной стороне пешеходной зоны.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Напомним, что в этом году идет ремонт улицы Кирова, в том числе пешеходной аллеи. Там уложили новую плитку и отреставрировали историческое чугунное ограждение.