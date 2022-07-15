Губернатор Кузбасса встретился со школьниками из Донецкой народной республики

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился со школьниками из Горловки, которые приехали в наш регион на летний отдых. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Ребята поделились с главой региона впечатлениями от посещения Кузбасса, а также задали интересующие их вопросы.

- Жизнь у вас может складываться по-разному, но самое главное - не бояться никогда идти вперед, не пасовать перед трудностями, которые встают на вашем пути. Каждый преодоленный этап делает вас сильнее, увереннее в себе, - сказал на встрече Сергей Цивилев, посоветовав детям относится к возникающим сложностям не как к проблеме, а как к возможности к дальнейшему развитию.

Напомним, что школьники из Донецкой народной республики прибыли на летний отдых в Кузбасс 1 июля. Для ребят организована трехнедельная культурно-досуговая программа, включающая в себя посещение музеев и интересных мест в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевском и Таштагольском районах.