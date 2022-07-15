В июне кемеровчане дышали чистым воздухом, а новокузнечане - смесью из сероводорода и формальдегида

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, чем дышали жители Кузбасса в июне. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В прошлом месяце в областной столице уровень загрязнения воздуха был низким. Не было зарегистрировано превышений предельно допустимой концентрации опасных веществ.

Меньше повезло жителям Новокузнецка. Там в июне наблюдался высокий уровень загрязнения формальдегидом (1,8 ПДК в Орджоникидзевском районе). Кроме того, синоптики фиксировали во всех районах повышенный уровень загрязнения фтористым водородом (1,4 - 2,5 ПДК), в Центральном и Кузнецком районах - повышенный уровень сероводорода (1,9 ПДК и 1,8 ПДК соответственно), а также повышенный уровень загрязнения взвешенными частицами РМ10 (он также был в Кузнецком районе). В Центральном районе кроме того наблюдалось загрязнение формальдегидом (1,7 ПДК) и озоном (1,1 ПДК), в Орджоникидзевском - диоксидом азота (1,1 ПДК).

В Прокопьевске специалисты зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами в Центральном (1,7 ПДК) и Рудничном (1,6 ПДК) районах. Кроме того, в Рудничном наблюдалось загрязнение воздуха диоксидом азота (1,5 ПДК), в Центральном - оксидом углерода (1,0 ПДК).