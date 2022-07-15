Нуждается в медицинской помощи: в Кемерове пропала 66-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове пропала без вести 66-летняя Галина Осиповна Сейтмулдинова (Попова). О поисках женщины объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что горожанка 13 июля вышла из дома и не вернулась. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Рост женщины - 166 см, она нормального телосложения. У нее темно-русые с проседью волосы, голубые глаза.

Галина Осиповна была одета в черную куртку, черное платье и белые кеды.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.