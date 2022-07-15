В Шерегеше туристке, забравшейся на гору Зеленую, понадобилась помощь спасателей

В Таштагольском районе спасатели помогли туристке, которая сломала ногу на горе. Об этом рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Во время прогулки на горе Зеленой в секторе «А» женщина упала и сломала ногу. Самостоятельно передвигаться он не могла, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Специалисты Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, оказали женщине первую помощь и отнесли на носилках до машины скорой помощи.