Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июля 2022 4:24

В Шерегеше туристке, забравшейся на гору Зеленую, понадобилась помощь спасателей

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Таштагольском районе спасатели помогли туристке, которая сломала ногу на горе. Об этом рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Во время прогулки на горе Зеленой в секторе «А» женщина упала и сломала ногу. Самостоятельно передвигаться он не могла, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Специалисты Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, оказали женщине первую помощь и отнесли на носилках до машины скорой помощи.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса